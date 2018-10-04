UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Porto'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, ''Hepimizin bildiği klişe var, atamayana atarlar.'' dedi.

Maicon'un açıklamaları şu şekilde;

"Futbolda hepimizin bildiği klişe var, atamayana atarlar diye. Bir kez daha gördük ve yaşadık.''

"Porto deplasmanındasınız ve hata yaptığınızda cezalandırılacağınız bir takımla oynuyorsunuz. 5-6 pozisyon bulduk, mutlaka birini gole çevirmeniz lazım, onlar buldu mu atıyorlar"