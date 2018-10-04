Maicon: ''Atamayana atarlar'' – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    : '' atarlar''

    Maicon: ''Atamayana atarlar''

    'ın Brezilyalı stoperi , 1-0 mağlup oldukları Porto maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz , Porto'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi , ''Hepimizin bildiği klişe var, atarlar.'' dedi.

    Maicon'un açıklamaları şu şekilde;

    "Futbolda hepimizin bildiği klişe var, atamayana atarlar diye. Bir kez daha gördük ve yaşadık.''

    "Porto deplasmanındasınız ve hata yaptığınızda cezalandırılacağınız bir takımla oynuyorsunuz. 5-6 pozisyon bulduk, mutlaka birini gole çevirmeniz lazım, onlar buldu mu atıyorlar"

    1. 4.10.2018 00:19
    2. Güncelleme: 4.10.2018 02:04
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