Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon'a Porto taraftarından protesto – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon'a Porto taraftarından

    Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon'a Porto taraftarından protesto

    Porto taraftarları, Galatasaray forması giyen Maicon'u etti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada Portekizli taraftarların tepkisi dikkat çekti.

    Daha önce 7 yıl Porto forması giyen Maicon, Portekiz temsilcisinin taraftarlarınca ıslıklandı. Maicon'un top ayağına gelince ıslıklı protestolar yükseldi.

    Maicon, Galatasaray'a transfer olduğu Sao Paulo'dan önce Porto forması giymişti.

    1. 3.10.2018 23:00
    2. Güncelleme: 4.10.2018 02:28
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