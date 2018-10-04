Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Antalyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'in Porto takımı ile karşılaşan sarı-kırmızı takım, özel uçakla Antalya'ya geldi.
Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminalindeki CIP kapısından çıkış yapan sarı-kırmızılı kafile, Antalya Havalimanı'nda bir grup taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek ve kaşkol takdim ederken, futbolcular yoğun ilgi gördü.
Kafilede, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da yer aldı.
Galatasaray'ın Antalyaspor kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
- 4.10.2018 22:24
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Slimani atmaya başladı!
Toplam 1
Yorum
analiz06 volkan.isla.valbuena.barıs gerck yeri solacık ayew..topal11e monte edilmeli. devre arası savunma4 lüsü degismeli. yoksa ilk5 bu oyunlacokzor
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Malmö - Beşiktaş | CANLI
Toplam 4
Yorum
frhat Abi bu necip ne adammış yahu. her maçta gol yemiyelim diye alınır hep gol yeriz. Adamı defans ortasaha her yerde oynuyor. Mancester istemiş
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F.Bahçe taraftarı maça ilgi göstermedi
Toplam 1
Yorum
bjk tırnavaya başarılar diliyoruz
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