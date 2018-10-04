Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    kafilesi 'ya geldi

    Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

    'in 8. haftasında cumartesi günü 'la karşılaşacak , 'ya geldi.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'in Porto takımı ile karşılaşan sarı-kırmızı takım, özel uçakla 'ya geldi.

    Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminalindeki CIP kapısından çıkış yapan sarı-kırmızılı kafile, 'nda bir grup taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör 'e çiçek ve kaşkol takdim ederken, futbolcular yoğun ilgi gördü.

    Kafilede, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

    Galatasaray'ın Antalyaspor kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

    Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, , , Garry Rodrigues, Younes , , İsmail Çipe, Martin Linnes, , , Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

    1. 4.10.2018 22:24
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