Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Porto kentinden doğrudan Antalya'ya geçen sarı-kırmızılı ekip, yolculuğun ardından yenilenme sürecini hızlandırma programı kapsamında Gloria Hotels & Resorts Belek'te bir çalışma gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor ile yarın oynayacağı maç için Club Hotels Sera Deluxe'de kampa girdi.
- 5.10.2018 00:23
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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