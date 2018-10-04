Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 7. haftasında deplasmanda ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını 'da sürdürdü.

    Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Porto kentinden doğrudan 'ya geçen sarı-kırmızılı ekip, yolculuğun ardından yenilenme sürecini hızlandırma programı kapsamında Gloria Hotels & Resorts Belek'te bir çalışma gerçekleştirdi.

    Sarı-kırmızılı takım, ile yarın oynayacağı maç için Club Hotels Sera Deluxe'de kampa girdi.

    1. 5.10.2018 00:23
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