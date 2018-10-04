Dragao’nun aslanları – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Dragao’nun aslanları

    Dragao’nun aslanları

    Taraftarlar, ’ı yine yalnız bırakmadı. Dragao Stadı’nda saatler öncesinden yerlerini alıp geceyi sarı-kırmızıya boyadı.

    'ın zorlu Porto deplasmanında cefakar taraftarı yine yanındaydı. Sabah saatlerinden itibaren şehrin sokaklarında karnaval havası estiren sarı-kırmızılı futbolseverler, stat çevresinde de eğlenceye devam ettiler. Saatler öncesinden Dragao Stadı'ndaki yerlerini alan Aslanlar, marşlar, tezahüratlarla 'a 90 dakika boyunca tam destek verdiler; geceyi sarı-kırmızıya boyadılar. Özellikle kaçan pozisyonlarda saç baş yolan Galatasaraylılar, iyi oynadıkları karşılaşmada gelen yenilgiyle üzüntüye boğuldular.
    1. 4.10.2018
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