Yönetim istediğini aldı
Galatasaray’ın eski yöneticilerden Mete İkiz, tartışmalı olağanüstü genel kurulla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı
TÜZÜK DEĞİŞMELİ
Liseli olmayanların üyelik ücretinin 20 bin liraya çıkarılması tepki çekerken eski yöneticilerden Burak Elmas, Galatasaray'ın halka açılması gerektiğini ifade etti. Dünyanın hızlı geliştiğini ama camiaların değişime ayak uyduramadığını belirten Elmas, "Tüzük değişmeli" dedi.
YÖNETİME GÜVENDİLER
Kemerburgaz konusunda Genel Kurul'un yönetime güvendiğini ve tasarruf yetkisi verdiğini anlatan Mete İkiz sözlerini şöyle sürdürdü: Ali Sami Yen Spor Kompleksi konusunda yönetim yetki almıştır. Riva'dan da önemli kaynaklar bekleniyor. Okul yapılması için de yetki alınmıştır, tüzük revize edilmiştir. Aidatlar alınmıştır. Ben önemli yetkileri aldıklarını düşünüyorum.
- 3.10.2018
-
Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
-
Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
-
Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Yönetim istediğini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.