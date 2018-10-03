Yönetim istediğini aldı – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yönetim istediğini aldı

    Yönetim istediğini aldı

    ’ın eski yöneticilerden , tartışmalı olağanüstü genel kurulla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı

    'ın son kongresiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Radyospor'a konuşan Sportif A.Ş Eski yöneticisi , Genel Kurul'da verilen ve verilmeyen yetkiler hakkında önemli açıklamalar yaptı. İkiz, "Galatasaray kongresi en büyük desteği bütçe konusunda vermiştir. Bu desteği yönetimin unutmaması gerekiyor" diye konuştu. "Yönetiminin rahat bir şekilde çalışmasını engelleyecek bir şey yok" diyen İkiz, "Baktığımızda verilen 2-3 tane yetki yönetimin önünü açtı ve güçlendirdi. Kredi ve borçların yapılandırılması konusunda yetki verildi. Yeni bir gayrimenkul kazandırılması yetkisini de aldılar. Kulübün taşınmazlarıyla ilgili yetkiler var. Bu da günlük işleyiş açısından son derece önemli" dedi.

    TÜZÜK DEĞİŞMELİ
    Liseli olmayanların üyelik ücretinin 20 bin liraya çıkarılması tepki çekerken eski yöneticilerden Burak Elmas, Galatasaray'ın halka açılması gerektiğini ifade etti. Dünyanın hızlı geliştiğini ama camiaların değişime ayak uyduramadığını belirten Elmas, " değişmeli" dedi.

    YÖNETİME GÜVENDİLER
    Kemerburgaz konusunda Genel Kurul'un yönetime güvendiğini ve tasarruf yetkisi verdiğini anlatan Mete İkiz sözlerini şöyle sürdürdü: Spor Kompleksi konusunda yönetim yetki almıştır. Riva'dan da önemli kaynaklar bekleniyor. Okul yapılması için de yetki alınmıştır, tüzük revize edilmiştir. Aidatlar alınmıştır. Ben önemli yetkileri aldıklarını düşünüyorum.
    1. 3.10.2018
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