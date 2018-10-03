Uğur Karakullukçu: Kime kızacağımı bilemedim!
A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın deplasmanda Porto'ya 1-0 yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Porto'nun 1-0'lık galibiyeti sonrası Galatasaray'ın yediği gole dikkat çeken Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın iyi bir oyun oynadığını belirterek "Golde kime kızacağımı bulamadım. Kimdi Marega'yı tutması gereken onu bile anlayamadık. Marega bir tek böyle gol atabilirdi. Yüksek topta tutulması gereken oyunculardan 1.'si Marega, 2.'si Marega, 3.'sü Marega, 4. Militao falan olabilir. Hocaya bir şey diyemem. Bir Şampiyonlar Ligi deplasmanında daha ötesi olmaz. Süper Lig'de Rize deplasmanında bu kadar pozisyonu bulsa Galatasaray 'iyi oynadı' deriz.Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Lokomotiv maçında çok daha kötü oynadığı bölümler vardı. Yarım saat Lokomotiv'in top oynadığı zamanlar vardı. Marega'nın kalitesini görüyorsun. Karşı karşıya atamıyor. Tek olayı kafa vurmak. 1 metreden gol hediye ettiler." diye konuştu.
- 4.10.2018 00:13
- Güncelleme: 4.10.2018 00:13
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
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Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
Toplam 1
Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
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