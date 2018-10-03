Tüm gözler Garry Rodrigues’te – Fotomaç – 03 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Tüm gözler ’te

    Tüm gözler Garry Rodrigues’te
    Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında L. ağlarını sarsan , Akhisar ve karşısında sessiz kaldı. 27 yaşındaki yıldızın, Porto'nun baskı kurduğu anlarda hızlıca kontratağa çıkarak, ra kip kalede tehlike yaratması bekleniyor.
    1. 3.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tüm gözler Garry Rodrigues’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN