Sinan Gümüş ilk kez sahada!
Galatasaray'da Sinan Gümüş Porto maçıyla birlikte bir ilki yaşayacak
Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da ileri uçta sakatlığı bulunan Eren Derdiyok yerine Sinan Gümüş oynayacak. Sinan böylelikle Devler Ligi'nde ilk defa 11'de sahaya çıkmış olacak.
Sinan Gümüş daha önce Galatasaray formasıyla 2015-16 sezonunda 3 maçta toplam 42 dakika Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşamıştı. Golcü futbolcu süre aldığı dakikalarda takımına gol katkısı vermezken, bir sarı kart gördü.
- 3.10.2018 21:21
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eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Comic Yani taraftar farkında değil..
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