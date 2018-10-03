Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da ileri uçta sakatlığı bulunan Eren Derdiyok yerine Sinan Gümüş oynayacak. Sinan böylelikle Devler Ligi'nde ilk defa 11'de sahaya çıkmış olacak.

Sinan Gümüş daha önce Galatasaray formasıyla 2015-16 sezonunda 3 maçta toplam 42 dakika Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşamıştı. Golcü futbolcu süre aldığı dakikalarda takımına gol katkısı vermezken, bir sarı kart gördü.