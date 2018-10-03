Sinan Gümüş ilk kez sahada!
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ilk kez sahada!

    Sinan Gümüş ilk kez sahada!

    'da Porto maçıyla birlikte bir ilki yaşayacak

    Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanına çıkacak olan 'da ileri uçta sakatlığı bulunan yerine oynayacak. Sinan böylelikle Devler Ligi'nde ilk defa 11'de sahaya çıkmış olacak.

    Sinan Gümüş daha önce Galatasaray formasıyla 2015-16 sezonunda 3 maçta toplam 42 dakika Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşamıştı. Golcü futbolcu süre aldığı dakikalarda takımına gol katkısı vermezken, bir sarı kart gördü.

    Galatasaray Dragao'ya böyle geldi!

    1. 3.10.2018 21:21
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