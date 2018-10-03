Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne 3-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyeti ile gösterişli bir başlangıç yapan Galatasaray, Schalke 04 ile berabere kalan Porto'yu da deplasmanda mağlup ederek 2'de 2 yapmak istiyor. Bu dev mücadeleyi ekran başında takip edecek Galatasaray taraftarının aklındaki en büyük soru ise; "Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda?" bu soru ve daha birçoğunun cevabı bu haberde...

PORTO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam TSİ 22:00'da başlayacak Porto - Galatasaray maçının yayıncısı, BeIN SPORTS oldu. Porto - Galatasaray mücadelesi TSİ 22:00'da BeIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. BeIN SPORTS ayrıca bu hafta yayınlanacak tüm Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması ikinci hafta mücadelelerini de naklen olarka yayınlayacağını duyurdu.

PORTO - GALATASARAY MUHTEMEL ON BİRLER!

Porto: Casillas | Pereira, Felipe, Militao, Telles | Danilo, Herrera, Oliveira, Otavio, Brahimi | Marega

Galatasaray: Muslera | Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo | Fernando, Donk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues | Eren Derdiyok

BEIN SPORTS'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI? MAÇ ŞİFRELİ Mİ OLACAK?

"UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler halen devam ediyor UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta da beIN SPORTS'ta

FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında yarın gece saat 22.00'de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, Devler Ligi'nin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak 8 karşılamayla başlayacak ikinci hafta heyecanı, sarı kırmızılı temsilcimizin Çarşamba akşamı saat 22.00'de Portekiz temsilcisi Porto ile oynayacağı müsabaka ve aynı gece oynanacak diğer 7 karşılaşmayla birlikte devam edecek.

Karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecekler. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.

Konuya ilişkin resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız."

GALATASARAY'DA EKSİKLİKLER MORAL BOZUYOR

Galatasaray'da Badou Ndiaye, Lokomotiv Moskova maçında gördüğü kırmızı kart sonrası Porto maçını kaçıracak. Ayak tarak kemiği kırılan ve hafta başında ameliyat edilen Emre Akbaba da kadroda yer almıyor. Eren Derdiyok'un durumunun ise maç saatinde belli olacağı gelen bilgiler arasında.

TERİM'DEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Fatih Terim'in eksikliklerden dolayı kadro seçiminde sıkıntı yaşaması bekleniyor. Eren'in Porto maçında sahada yer alamaması durumunda Onyekuru'nun ileri uca atılacağı ve Feghouli'nin ilk on bire monte edileceği gelen bilgiler arasında. Eren Derdiyok'un oynayabilmesi halinde ise ilk on birde Feghouli yerine Onyekuru'nun sağ kanatta görev alması bekleniyor.

ABOUBAKAR 6 AY YOK

Porto'da takımın en büyük gol silahı Vincent Aboubakar, en son lig maçında yaşadığı sakatlık sonrası 6 ay sahalardan uzak kalacak. Kamerunlu golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması boyunca forma giyemeyecek.

UEFA'DAN SKOR TAHMİNİ!

Porto - Galatasaray maçı UEFA'nın resmi Şampiyonlar Ligi hesabı tarafından sanal olarak oynatıldı. UEFA'nın oynattığı sanal maçın sonucunda Galatasaray, Porto'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı.

DRAGAO TIKLIM TIKLIM OLACAK!

Ateşli taraftarları ile tanınan Porto'da Galatasaray maçının biletleri satışa sunulduğu gibi tükenmişti. Estadio Dragao'da 50 bin Porto taraftarının Galatasaray maçını takipp etmesi bekleniyor.

GS TV TASARRUF KURBANI!

Galatasaray yönetimi, GS TV'nin kurulduğu 2006 yılından bu yana ilk kez kulüp televizyonunu bir deplasman maçı kafilesine dahil etmedi. Bu kararın arkasında tasarruf tedbirleri olduğu belirtiliyor.

PORTO - GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ NOTLAR

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 136 deplasman maçının 32'sini kazanırken geri kalan maçlarda 28 beraberlik, 76 mağlubiyet aldı.

Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 52 deplasmanda 5 galibiyet alabilirken 10 beraberlik, 37 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray bu maçlarda 43 gol atarken 108 gol yedi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı 3 Portekiz deplasmanında 2 kez kazanırken 1 kez mağlup oldu.

Porto, 27 sezonunun içerisinde bulunduğumuz Şampiyonlar Ligi'nde 23.sezonunu geçiriyor.

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 187 maça çıkarken 79 galibiyet, 49 beraberlik ve 59 yenilgi aldı.