Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    - maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    <a href="/index/porto?id=354a4fb9-dc06-4545-a3e6-5dec305ef2cf" class="" rel="tag">Porto</a> - <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    , Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında yarın 'ya konuk olacak. - maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda ile oynayacağı maçın yayıncısı belli oldu 2. hafta maçlarının hepsi beIN Sports ekranlarında olacak. 'nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler halen devam ederken beIN SPORTS'tan taraftarının beklediği müjdeli haber geldi...

    Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    3 Ekim saat 22:00'da Estadio Drago'da oynanacak - maçı BeIN Sports Haber kanalından yayınlanacak ve yapılan açıklamaya göre, "Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, 'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı-kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek." Ayrıca bu mücadelenin detaylarını ve canlı anlatımını Fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz...

    D Grubu ilk maçlarında Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederken Porto, 04 deplasmanından beraberlik ile dönmüştü.

    EKSİKLİKLER CAN SIKIYOR

    Galatasaray'da oynanacak Porto maçı öncesinde eksiklikler ve sakatlıklar can sıkıyor. Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, Badou Ndiaye'nin kart cezası ve Emre Akbaba'nın sakatlığı sonrasında orta sahada Ryan Donk ve Younes Belhanda'ya görev vermeyi planlıyor.

    Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması

    PORTO'NUN DA GALATASARAY'DAN AŞAĞI KALIR YANI YOK

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto'nun da sakatlıklar ile başı dertte. Takımın en önemli iki yıldızı olarak gösterilen Yacine Brahimi ve Vincent Aboubakar'ın sakatlıkları, Portekiz temsilcisinin başını ağrıtıyor.

    GALATASARAY DALYA PEŞİNDE!

    Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Porto deplasmanında sarı kırmızılı ekibin Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini almayı hedefliyor.

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    EN BÜYÜK SİLAH RODRIGUES

    Bu sezon gösterdiği performans ile parmak ısırtan Garry Rodrigues, takımının Porto deplasmanında da Galatasaray'ın en büyük hücum silahı olacak. Fatih Terim'in tüm hücum planlarını Rodrigues ve Onyekuru üzerinden kurduğu ifade ediliyor.

    1. 2.10.2018 11:16
    2. Güncelleme: 3.10.2018 01:50
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