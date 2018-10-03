Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto ile oynayacağı maçın yayıncısı belli oldu 2. hafta maçlarının hepsi beIN Sports ekranlarında olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler halen devam ederken beIN SPORTS'tan Galatasaray taraftarının beklediği müjdeli haber geldi...



Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

3 Ekim saat 22:00'da Estadio Drago'da oynanacak Porto - Galatasaray maçı BeIN Sports Haber kanalından yayınlanacak ve yapılan açıklamaya göre, "Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı-kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek." Ayrıca bu mücadelenin detaylarını ve canlı anlatımını Fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçlarında Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederken Porto, Schalke 04 deplasmanından beraberlik ile dönmüştü.

EKSİKLİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray'da oynanacak Porto maçı öncesinde eksiklikler ve sakatlıklar can sıkıyor. Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, Badou Ndiaye'nin kart cezası ve Emre Akbaba'nın sakatlığı sonrasında orta sahada Ryan Donk ve Younes Belhanda'ya görev vermeyi planlıyor.

PORTO'NUN DA GALATASARAY'DAN AŞAĞI KALIR YANI YOK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto'nun da sakatlıklar ile başı dertte. Takımın en önemli iki yıldızı olarak gösterilen Yacine Brahimi ve Vincent Aboubakar'ın sakatlıkları, Portekiz temsilcisinin başını ağrıtıyor.

GALATASARAY DALYA PEŞİNDE!

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Porto deplasmanında sarı kırmızılı ekibin Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini almayı hedefliyor.

EN BÜYÜK SİLAH RODRIGUES

Bu sezon gösterdiği performans ile parmak ısırtan Garry Rodrigues, takımının Porto deplasmanında da Galatasaray'ın en büyük hücum silahı olacak. Fatih Terim'in tüm hücum planlarını Rodrigues ve Onyekuru üzerinden kurduğu ifade ediliyor.