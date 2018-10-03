Penaltı isyanı!
Porto - Galatasaray mücadelesinde Maxi Rodriguez'in ceza sahası içinde Serdar Aziz'e yaptığı hareket sonrası hakem Michael Oliver devam kararı verdi. Bu karara sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında yaşanan bir pozisyonda verilmeyen penaltıya isyan etti. Serdar Aziz, rakip ceza sapasına yapılan ortada topa yükselmek istedi ancak Maxi Pereira, Serdar'a sarılarak kafayı vurmasına engel oldu. G.Saraylı futbolcular penaltı kararı beklerken, hakem Michael Oliver ise devam kararı verdi. İngiliz hakemin bu kararına hem futbolcular, hem de kulübedeki teknik heyet büyük tepki gösterdi.
Bu arada İngiliz hakemin çıkardığı kolay sarı kartlar da bir diğer eleştiri konusu oldu.
TERİM: "UEFA GEREĞİNİ YAPACAKTIR!"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı sonrası Serdar Aziz'in penaltı pozisyonu da değerlendirdi. Terim, "Serdar Aziz'in pozisyonuna içeride de herkes penaltı diyor. Geçen sezon Real Madrid - Juventus maçında verdiği penaltıdan sonra daha dikkatli ve seçici. Psikolojik olarak bir travma onda. Olmayan bir penaltıyı verip Şampiyonlar Ligi'nin kaderini değiştirdi. Maç öncesi futbolcularımıza bu dersi de verdik hakem konusunda ama çalmadı. Bizim ona sığınmamıza gerek yok. UEFA yetkilileri gereğini yapacaktır. Buralarda bir şey beklemeyelim." ifadelerini kullandı.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
- 4.10.2018 00:38
- Güncelleme: 4.10.2018 01:09
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
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Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
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