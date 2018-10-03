Muslera: Takımımla gurur duyuyorum – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Muslera: Takımımla gurur duyuyorum

    Muslera: Takımımla gurur duyuyorum

    kalecisi , Porto yenilgisi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    , Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Porto'ya deplasmanda 1-0 yenildi. 'ın tecrübeli kalecisi Muslera, maçın ardından soruları yanıtladı.

    Muslera, "Yakaladığınız fırsatları gole çevirmezseniz bunun bedelini ağır ödersiniz. Bugün bedeli ağır ödedik. Ama eve mutlu dönüyorum çünkü bugün burada Porto'yu soktuğumuz durum ortada, çıkarmamız gereken dersler var. Takımımla gurur duyuyorum." diye konuştu.
    1. 4.10.2018 00:10
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