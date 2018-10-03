Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, 1-0 mağlup oldukları Porto maçının ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Porto'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, ''Hepimizin bildiği klişe var, atamayana atarlar.'' dedi.
Maicon'un açıklamaları şu şekilde;
"Futbolda hepimizin bildiği klişe var, atamayana atarlar diye. Bir kez daha gördük ve yaşadık.''
"Porto deplasmanındasınız ve hata yaptığınızda cezalandırılacağınız bir takımla oynuyorsunuz. 5-6 pozisyon bulduk, mutlaka birini gole çevirmeniz lazım, onlar buldu mu atıyorlar"
- 4.10.2018 00:19
- Güncelleme: 4.10.2018 00:23
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
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Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
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Comic Yani taraftar farkında değil..
Maicon: ''Atamayana atarlar'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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