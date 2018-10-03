Linnes ile Yuto formayı kaptı – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Linnes ile Yuto formayı kaptı

    Linnes ile Yuto formayı kaptı
    Ligdeki maçında dinlendirilen ile Porto maçında ilk 11'e dönüyor. Hızı ve çabukluğuyla hem takımı atağa kaldıran hem de rakiplere göz açtırmayan iki oyuncuya teknik direktör çok güveniyor. Linnes L. maçı sonrası, "İkinci maçı iple çekiyoruz" demişti.
    1. 3.10.2018
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