Kelepçe ikili hazır – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ikili hazır

    <a href="/index/kelepce?id=2bebc9db-6c2b-484f-bc67-3073d8756b35" class="" rel="tag">Kelepçe</a> ikili hazır
    karşısında yedek başlayıp, Emre sakatlanınca oyuna giren ile çıkana kadar takımın en iyisi olan , Porto karşısında yan yana olacak. Savunma özellikleri ön planda olan iki orta sahayla Porto'ya vurulacak.
    1. 3.10.2018
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