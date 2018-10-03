İşte D Grubu'ndaki son durum! Galatasaray...
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup oldu. İkinci maçların ardından temsilcimiz Galatasaray, 3 puanda kaldı ve liderliği Schalke 04'e devretti. İşte Galatasaray'ın bulunduğu D Grubu'ndaki puan durumu ve kalan maçların fikstürü...
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Porto'ya 1-0 kaybetti. Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golü 49'uncu dakikada Marega kaydetti. İlk maçta Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la deviren Cimbom, Porto mağlubiyetiyle birlikte 3 puanda kaldı ve liderliği Moskova'yı deplasmada 1-0 mağlup eden Schalke 04'e devretti.
İŞTE D GRUBU'NDAKİ PUAN DURUMU
1 - Schalke 04 - 4 puan
2- Porto - 4 puan
3- GALATASARAY - 3 puan
4- Lokomotiv Moskova - 0 puan
HAFTANIN SONUÇLARI
Porto 1 - 0 Galatasaray
Lokomotif Moskova 0 - 1 Schalke 04
KALAN MAÇLAR
24 Ekim Çarşamba:
Galatasaray-Schalke 04
Lokomotiv Moskova-Porto
6 Kasım Salı:
Schalke 04-Galatasaray
Porto-Lokomotiv Moskova
28 Kasım Çarşamba:
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
Porto-Schalke 04
11 Aralık Salı:
Galatasaray-Porto
Schalke 04-Lokomotiv Moskova
- 4.10.2018 00:29
- Güncelleme: 4.10.2018 01:52
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
Toplam 1
Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
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