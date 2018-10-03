UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Porto'ya 1-0 kaybetti. Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golü 49'uncu dakikada Marega kaydetti. İlk maçta Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la deviren Cimbom, Porto mağlubiyetiyle birlikte 3 puanda kaldı ve liderliği Moskova'yı deplasmada 1-0 mağlup eden Schalke 04'e devretti.

İŞTE D GRUBU'NDAKİ PUAN DURUMU

1 - Schalke 04 - 4 puan

2- Porto - 4 puan

3- GALATASARAY - 3 puan

4- Lokomotiv Moskova - 0 puan

HAFTANIN SONUÇLARI

Porto 1 - 0 Galatasaray

Lokomotif Moskova 0 - 1 Schalke 04

KALAN MAÇLAR



24 Ekim Çarşamba:

Galatasaray-Schalke 04

Lokomotiv Moskova-Porto



6 Kasım Salı:

Schalke 04-Galatasaray

Porto-Lokomotiv Moskova



28 Kasım Çarşamba:

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

Porto-Schalke 04



11 Aralık Salı:

Galatasaray-Porto

Schalke 04-Lokomotiv Moskova