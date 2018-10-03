Göster kendini Belhanda!
Ligde 3 maç kaçıran Faslı yıldız, özlediği formasına yeniden kavuşuyor. Emre’nin yokluğunda ‘10’a büyük görev düşüyor.
FEGHOULİ İLE BİRLİKTE
Emre Akbaba'nın sakatlığı dolayısıyla oyun kurma görevini tek başına üstlenecek olan Belhanda'ya, Fatih Terim'in, "Kilit oyuncu sen olacaksın" diyerek motive ettiği öğrenildi. Diğer yandan Erzurum maçında 82 dakikada başarılı bir görüntü çizen Feghouli'nin yine 11'de olması bekleniyor. Feghouli ile Belhanda sezon başındaki Akhisar maçının ardından ilk kez bir maça birlikte başlayacak.
- 3.10.2018
-
Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
-
Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
-
Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Göster kendini Belhanda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.