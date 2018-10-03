Gheorghe Hagi: "Akan kan değişmez!" – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    : "Akan kan değişmez!"

    <a href="/index/gheorghe-hagi?id=2fb1fc03-c349-40a7-81ff-4e86a2ff8f6f" class="" rel="tag">Gheorghe Hagi</a>: "Akan kan değişmez!"

    Hagi, “Kalbimde G.Saray var, F.Bahçe olmaz” dedi.

    FC Viitorul'u çalıştırın G.Saray efsanesi bir kez daha gönülleri fethetti. "Teklif gelse F.Bahçe'yi çalıştırır mısınız?" sorusuna Hagi, "Akan kanımı değiştiremem. F.Bahçe'nin şu anda böyle bir ilgisi olursa sadece teşekkür ederim. G.Saray'ın ezeli rakibi olmaz. Her şey para değil, ben kalbimle yaşıyorum. Kalbimde de G.Saray var" cevabını verdi.
    1. 3.10.2018
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