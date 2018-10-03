Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon'a Porto taraftarından protesto
Porto taraftarları, Galatasaray forması giyen Maicon'u protesto etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada Portekizli taraftarların tepkisi dikkat çekti.
Daha önce 7 yıl Porto forması giyen Maicon, Portekiz temsilcisinin taraftarlarınca ıslıklandı. Maicon'un top ayağına gelince ıslıklı protestolar yükseldi.
Maicon, Galatasaray'a transfer olduğu Sao Paulo'dan önce Porto forması giymişti.
- 3.10.2018 23:00
- Güncelleme: 3.10.2018 23:58
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
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Comic Yani taraftar farkında değil..
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon'a Porto taraftarından protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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