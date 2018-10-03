Fatih Terim'den 6 değişiklik – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    'den 6 değişiklik

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den 6 değişiklik

    UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında Portekiz'in Porto takımına konuk olan 'da , bir önceki maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

    Sarı-kırmızılı ekip, Rusya'nın takımını 3-0 yenerek galibiyetle başladığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda deplasmanda Porto'ya konuk oldu.

    , müsabakaya Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, , Yuto Nagatomo, , Reges, Younes , Henry Onyekuru, Garry Rodrigues, ilk 11'ini sahaya sürdü.

    'da İsmail Çipe, Mariano Filho, , , Yunus Akgün, Ozan Kabak ve yedekler arasında bulundu.

    'in 7. haftasındaki maçına ilk 11'de çıkan Badou Ndiaye cezası, Emre Akbaba ise sakatlığı nedeniyle Porto'ya karşı forma giyemedi.

    , maçının başlangıç 11'inde oynattığı Mariano, ve 'yi yedek kulübesine çekti. Erzurum temsilcisiyle oynanan maça ilk 11'de çıkan ise Portekiz'e götürülmesine rağmen sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

    Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Linnes, Nagatomo, Fernando, , Onyekuru ve 'e formayı verdi.

    Feghouli yine yedek
    Teknik Direktörü Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Feghouli'yi yine yedek bekletti.

    Sezon başında Akhisarspor ile oynanan TFF maçının ardından 'de ilk kez 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında ilk 11'de oynayan Feghouli, Porto maçında yine yedekler arasında yer aldı.

    1. 3.10.2018 22:22
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