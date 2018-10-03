Fatih Terim: Liderliği kaybedebiliriz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi yaptığı açıklamada zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını maç sonu liderliği kaybedebilme ihtimallerinin olduğunu belirtti.
Maç lider çıktıkları ama maç sonu liderliği kaybedebileceklerini belirten Fatih Terim; "Takımımızda ciddi sorunlar var tabi. Emre gibi, Eren gibi, Ndiaye gibi eksiklerimiz var. Grup lideri olarak maça çıktığımız gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Maçtan sonra liderliği kaybedebiliriz ama daha 4 maç var. Dikkatli olmamız lazım. Çok efor sarfetmemiz gerekiyor. Bunu oyuncularımızla paylaştık. Oyuncularımızın ellerinden geleni yapacağını düşünüyoruz." dedi.
- 3.10.2018 21:39
- Güncelleme: 3.10.2018 21:45
-
Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
-
Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
Toplam 1
Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
-
Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
Fatih Terim: Liderliği kaybedebiliriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.