Maç lider çıktıkları ama maç sonu liderliği kaybedebileceklerini belirten Fatih Terim; "Takımımızda ciddi sorunlar var tabi. Emre gibi, Eren gibi, Ndiaye gibi eksiklerimiz var. Grup lideri olarak maça çıktığımız gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Maçtan sonra liderliği kaybedebiliriz ama daha 4 maç var. Dikkatli olmamız lazım. Çok efor sarfetmemiz gerekiyor. Bunu oyuncularımızla paylaştık. Oyuncularımızın ellerinden geleni yapacağını düşünüyoruz." dedi.