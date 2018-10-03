Fatih Terim: Liderliği kaybedebiliriz – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    : Liderliği kaybedebiliriz

    Fatih Terim: Liderliği kaybedebiliriz

    Galatasaray , maç öncesi yaptığı açıklamada zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını maç sonu liderliği kaybedebilme ihtimallerinin olduğunu belirtti.

    Maç lider çıktıkları ama maç sonu liderliği kaybedebileceklerini belirten ; "Takımımızda ciddi sorunlar var tabi. Emre gibi, Eren gibi, Ndiaye gibi eksiklerimiz var. Grup lideri olarak maça çıktığımız gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Maçtan sonra liderliği kaybedebiliriz ama daha 4 maç var. Dikkatli olmamız lazım. Çok efor sarfetmemiz gerekiyor. Bunu oyuncularımızla paylaştık. Oyuncularımızın ellerinden geleni yapacağını düşünüyoruz." dedi.

    1. 3.10.2018 21:39
    2. Güncelleme: 3.10.2018 21:45
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