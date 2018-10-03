Eren forvette – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Eren forvette

    Eren forvette
    Erzurumspor, maçında sakatlık geçiren , takımla birlikte Portekiz'e gitti. 30 yaşındaki santrforun durumunun düzeldiği öğrenildi. Teknik direktör 'in yıldız futbolcuyu zorlu karşılaşmada ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor. İki hafta önce oynanan Akhisar maçında yedek kalan Eren'in yerine Onyekuru görev yapmış, G.Saray 3-0 yenilmişti. Terim maç sonunda, "Kadroda Firmino veya Jesus olsa Eren'siz oynayabilirz" demişti.
    1. 3.10.2018
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