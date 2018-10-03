Abdurrahim Albayrak: "Emre’ye içim yandı" – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    : "Emre’ye içim yandı"

    <a href="/index/abdurrahim-albayrak?id=a53106bb-286b-4ab5-b65d-826cd41daad0" class="" rel="tag">Abdurrahim Albayrak</a>: "Emre’ye içim yandı"

    : Milyonda bir kırık bizi buldu...

    G.Saray 2. Başkanı , Porto yolunda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Porto ile zorlu bir maç oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. Ona göre hazırlandık. Eksiklerimiz vardı. İnşallah Türkiye'ye galip dönmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz" dedi. maçında sakatlanan ve ilk yarıyı kapatan 'ya çok üzüldüğünü aktaran Albayrak, "Pozisyonu gördüğümde içim yandı. Sakatlanıp soyunma odasına gidince arkasından gittim. 'Keşke çıkmasaydım. Şimdi hocam ne diyecek?' dedi. Ayakkabısını ben çıkardım. Bu kadar ciddi bir sakatlık olduğunu kenndi de biz de tahmin etmedik. Milyonda bir görülecek kırık bizi buldu. Allah beterinden korusun" dedi.
    1. 3.10.2018
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