Galatasaray'ın Porto ile deplasmanda oynayacağı maçı Michael Oliver'ın yöneteceği açıklandı. İngiliz hakem daha önce 2 kez Beşiktaş, 1 kez de Galatasaray'ın maçında görev yaptı. Temsilcilerimiz bu maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.