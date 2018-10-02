Zorlu maça İngiliz hakem – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Zorlu maça hakem

    Zorlu maça İngiliz hakem

    'ın Porto ile deplasmanda oynayacağı maçı 'ın yöneteceği açıklandı.

    'ın Porto ile deplasmanda oynayacağı maçı 'ın yöneteceği açıklandı. hakem daha önce 2 kez , 1 kez de Galatasaray'ın maçında görev yaptı. Temsilcilerimiz bu maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

    1. 2.10.2018
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