Galatasaray ile ilk kez karşılaşacak olan Porto'nun Türk takımlarına karşı oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Portekiz temsilcisi, daha önce 11 kez takımlarımıza karşı mücadele etti ve sadece 1 kez Beşiktaş'a (2017-18) kaybetti. 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 4 de beraberlik aldı.