Sadece Beşiktaş’a yenildi – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Sadece ’a yenildi

    Sadece <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’a yenildi

    ile ilk kez karşılaşacak olan Porto'nun Türk takımlarına karşı oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor.

    ile ilk kez karşılaşacak olan Porto'nun Türk takımlarına karşı oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Portekiz temsilcisi, daha önce 11 kez takımlarımıza karşı mücadele etti ve sadece 1 kez 'a (2017-18) kaybetti. 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 4 de beraberlik aldı.

    1. 2.10.2018
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