* Porto'nun hocası Conciecao, Telles, Felipe, Herrera ve Casillas'tan hiç vazgeçmiyor.

* Felipe ve Eder'den hava topu almak kolay olmayacak.

* Herrera klasik 8 numaranın yanı sıra top hırsızı gibi oynuyor. Oyunun merkezi...

* Takımda en fazla pas yapan isim. Oliveira ona eşlik ediyor.

* Marega şut atmak için yer arayacak. Ofsayta düşme konusunda dağınık. Maç başına 4.8 top kaybı yapıyor.

* Telles sürekli kilit pas deneyecek. Etkili ortalar açacak. Geçen sezon Portekiz'de asist kralı olduğu unutulmamalı...

* Otavio da orta sahada topu driplinglerle öne taşımaya çalışacak.



MAÇ BAŞINA 18.3 ŞUT ATIYORLAR

Ev sahibi Porto, Portekiz Ligi'nde geride kalan 6 haftada 18.3 şut ve 6.7 isabet şut isabeti ile korku salıyor. 7.8 adam geçmeyle oynayan Portekiz ekibinde Tiquinho ve Marega'nın Galatasaray maçında şut araması, Herrera'nın da orta sahadaki pas yükünü taşıması bekleniyor.