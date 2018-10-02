Porto’yu mercek altına aldık – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    ’yu mercek altına aldık

    <a href="/index/porto?id=bb710ddb-fb8f-4826-8b30-8cc2d29bf13b" class="" rel="tag">Porto</a>’yu mercek altına aldık

    Fotomaç farkıyla yarınki maç öncesi rakibin artı ve eksileri:

    * 'nun hocası Conciecao, , , ve Casillas'tan hiç vazgeçmiyor.
    * ve Eder'den hava topu almak kolay olmayacak.
    * klasik 8 numaranın yanı sıra top hırsızı gibi oynuyor. Oyunun merkezi...
    * Takımda en fazla pas yapan isim. Oliveira ona eşlik ediyor.
    * şut atmak için yer arayacak. Ofsayta düşme konusunda dağınık. Maç başına 4.8 top kaybı yapıyor.
    * sürekli kilit pas deneyecek. Etkili ortalar açacak. Geçen sezon Portekiz'de asist kralı olduğu unutulmamalı...
    * Otavio da orta sahada topu driplinglerle öne taşımaya çalışacak.

    MAÇ BAŞINA 18.3 ŞUT ATIYORLAR
    Ev sahibi , Portekiz Ligi'nde geride kalan 6 haftada 18.3 şut ve 6.7 isabet şut isabeti ile korku salıyor. 7.8 adam geçmeyle oynayan Portekiz ekibinde Tiquinho ve 'nın maçında şut araması, Herrera'nın da orta sahadaki pas yükünü taşıması bekleniyor.

    1. 2.10.2018
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