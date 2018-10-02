Porto’yu mercek altına aldık
Fotomaç farkıyla yarınki maç öncesi rakibin artı ve eksileri:
* Porto'nun hocası Conciecao, Telles, Felipe, Herrera ve Casillas'tan hiç vazgeçmiyor.
* Felipe ve Eder'den hava topu almak kolay olmayacak.
* Herrera klasik 8 numaranın yanı sıra top hırsızı gibi oynuyor. Oyunun merkezi...
* Takımda en fazla pas yapan isim. Oliveira ona eşlik ediyor.
* Marega şut atmak için yer arayacak. Ofsayta düşme konusunda dağınık. Maç başına 4.8 top kaybı yapıyor.
* Telles sürekli kilit pas deneyecek. Etkili ortalar açacak. Geçen sezon Portekiz'de asist kralı olduğu unutulmamalı...
* Otavio da orta sahada topu driplinglerle öne taşımaya çalışacak.
MAÇ BAŞINA 18.3 ŞUT ATIYORLAR
Ev sahibi Porto, Portekiz Ligi'nde geride kalan 6 haftada 18.3 şut ve 6.7 isabet şut isabeti ile korku salıyor. 7.8 adam geçmeyle oynayan Portekiz ekibinde Tiquinho ve Marega'nın Galatasaray maçında şut araması, Herrera'nın da orta sahadaki pas yükünü taşıması bekleniyor.
- 2.10.2018
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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