Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
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    02 Ekim 2018, Salı
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    - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    , Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında ile karşı karşıya gelecek. galibiyetiyle Devler Ligi perdesini açan sarı kırmızılılar, ikinci maçında da galibiyeti hedefliyor. Peki, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak...

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz 'ın D Grubu'ndaki ikinci maçında ile karşı karşıya gelecek. Aslan ilk maçında 'da Rus temsilci 'yı 3-0 mağlup etmişt. Porto ise gruptaki diğer takım olan ile berabere kalmıştı. Peki, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Dragao Stadyumu'nda 3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yaparken, Paul Tierney ile Andre Marriner ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
    Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak. Mücadelenin BeIN SPORTS Haber'den yayınlanması bekleniyor. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

    1. 1.10.2018 14:15
    2. Güncelleme: 2.10.2018 01:19
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