Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto ile karşı karşıya gelecek. Lokomotiv Moskova galibiyetiyle Devler Ligi perdesini açan sarı kırmızılılar, ikinci maçında da galibiyeti hedefliyor. Peki, Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'ndaki ikinci maçında Porto ile karşı karşıya gelecek. Aslan ilk maçında Türk Telekom'da Rus temsilci Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etmişt. Porto ise gruptaki diğer takım olan Schalke ile berabere kalmıştı. Peki, Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dragao Stadyumu'nda 3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yaparken, Paul Tierney ile Andre Marriner ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak. Mücadelenin BeIN SPORTS Haber'den yayınlanması bekleniyor. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
- 1.10.2018 14:15
- Güncelleme: 2.10.2018 01:19
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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