Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Porto deplasmanına konuk olmaya hazırlanıyor. Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ve diğer tüm detaylar Fotomac.com.tr'de.

3 Ekim saat 22:00'da Estadio Drago'da oynanacak Porto - Galatasaray maçının Türkiye'de bir yayıncısı bulunmasa da BeIN Sports Haber kanalının Lokomotiv Moskova maçı sonrasında yine yayıncılık görevini üstlenmesi bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçlarında Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederken Porto, Schalke 04 deplasmanından beraberlik ile dönmüştü.

EKSİKLİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray'da oynanacak Porto maçı öncesinde eksiklikler ve sakatlıklar can sıkıyor. Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, Badou Ndiaye'nin kart cezası ve Emre Akbaba'nın sakatlığı sonrasında orta sahada Ryan Donk ve Younes Belhanda'ya görev vermeyi planlıyor.

PORTO'NUN DA GALATASARAY'DAN AŞAĞI KALIR YANI YOK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto'nun da sakatlıklar ile başı dertte. Takımın en önemli iki yıldızı olarak gösterilen Yacine Brahimi ve Vincent Aboubakar'ın sakatlıkları, Portekiz temsilcisinin başını ağrıtıyor.

GALATASARAY DALYA PEŞİNDE!

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Porto deplasmanında sarı kırmızılı ekibin Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini almayı hedefliyor.

EN BÜYÜK SİLAH RODRIGUES

Bu sezon gösterdiği performans ile parmak ısırtan Garry Rodrigues, takımının Porto deplasmanında da Galatasaray'ın en büyük hücum silahı olacak. Fatih Terim'in tüm hücum planlarını Rodrigues ve Onyekuru üzerinden kurduğu ifade ediliyor.