Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    - maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    , Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanına konuk oluyor. Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    , D Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanına konuk olmaya hazırlanıyor. Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ve diğer tüm detaylar Fotomac.com.tr'de.

    3 Ekim saat 22:00'da Estadio Drago'da oynanacak Porto - Galatasaray maçının Türkiye'de bir yayıncısı bulunmasa da BeIN Sports Haber kanalının Lokomotiv Moskova maçı sonrasında yine yayıncılık görevini üstlenmesi bekleniyor.

    UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçlarında Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederken Porto, 04 deplasmanından beraberlik ile dönmüştü.

    EKSİKLİKLER CAN SIKIYOR

    Galatasaray'da oynanacak Porto maçı öncesinde eksiklikler ve sakatlıklar can sıkıyor. Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, Badou Ndiaye'nin kart cezası ve Emre Akbaba'nın sakatlığı sonrasında orta sahada Ryan Donk ve Younes Belhanda'ya görev vermeyi planlıyor.

    Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması

    PORTO'NUN DA GALATASARAY'DAN AŞAĞI KALIR YANI YOK

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto'nun da sakatlıklar ile başı dertte. Takımın en önemli iki yıldızı olarak gösterilen Yacine Brahimi ve Vincent Aboubakar'ın sakatlıkları, Portekiz temsilcisinin başını ağrıtıyor.

    GALATASARAY DALYA PEŞİNDE!

    Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Porto deplasmanında sarı kırmızılı ekibin Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini almayı hedefliyor.

    Detay için tıklayın

    EN BÜYÜK SİLAH RODRIGUES

    Bu sezon gösterdiği performans ile parmak ısırtan Garry Rodrigues, takımının Porto deplasmanında da Galatasaray'ın en büyük hücum silahı olacak. Fatih Terim'in tüm hücum planlarını Rodrigues ve Onyekuru üzerinden kurduğu ifade ediliyor.

    1. 2.10.2018 11:16
    2. Güncelleme: 2.10.2018 11:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN