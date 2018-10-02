Kart görmeyin – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    görmeyin

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    , Porto deplasmanına tecrübeli isimlerle çıkma konusunda karar aldı.

    , Porto deplasmanına tecrübeli isimlerle çıkma konusunda karar aldı. Orta sahada , ve üçlüsünü oynatacak. Bu maçta sahada eksik kalmak istemeyen tecrübeli hoca, üç oyuncudan görmemeleri konusunda dikkatli olmalarını isdedi.

    1. 2.10.2018
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