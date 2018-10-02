Fatih Terim, Porto deplasmanına tecrübeli isimlerle çıkma konusunda karar aldı. Orta sahada Ryan Donk, Fernando ve Belhanda üçlüsünü oynatacak. Bu maçta sahada eksik kalmak istemeyen tecrübeli hoca, üç oyuncudan kart görmemeleri konusunda dikkatli olmalarını isdedi.