Porto-Galatasaray maçının yayıncısı belli oldu! – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Porto- maçının yayıncısı belli oldu!

    Porto-Galatasaray maçının yayıncısı belli oldu!

    'ın 'nde deplasmanda Porto ile oynayacağı maçın yayıncısı belli oldu. 2. hafta maçlarının hepsi beIN  ekranlarında olacak. Şampiyonlar Ligi’nin yayın haklarına ilişkin görüşmeler halen devam ederken beIN SPORTS’tan Galatasaray taraftarının beklediği müjdeli haber geldi...

    beIN , heyecanının bu hafta da yayınlanacağını duyurdu.

    Konuyla ilgili beIN Sports'tan şu açıklama yapıldı:

    "FC Porto ile temsilcimiz arasında yarın gece saat 22.00'de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, devler liginin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

    Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak 8 karşılamayla başlayacak ikinci hafta heyecanı, sarı kırmızılı temsilcimizin Çarşamba akşamı saat 22.00'de Portekiz temsilcisi Porto ile oynayacağı müsabaka ve aynı gece oynanacak diğer 7 karşılaşmayla birlikte devam edecek.

    Karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecekler. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek."

    1. 2.10.2018 19:33
    2. Güncelleme: 2.10.2018 19:48
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