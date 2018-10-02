Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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    02 Ekim 2018, Salı
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    : "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"

    yarın oynayacakları Porto maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    İşte 'in açıklamalarından satır başları:

    "Muhakkak ki önemli oyuncularımız yok. Emre sadece bu maç değil, minimum 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı. Eren'in MR'ında bir şey yok ama beyanı bizim için aslolandır. Ağrısı olduğunu söylüyor. Yarına kadar bekleyeceğiz."

    "Buraya iyi oynamaya ve kazanmaya geldik. Bir bütün olarak oynamamız gerekiyor yarın. Çok iyi bir takımla oynuyoruz çünkü."

    "Savunmada da hücumda da blok halinde olmalıyız. Çok ciddi bir rakibe karşı oluyoruz. Olmasa daha iyiydi ama bu eksikler, gedikler hep olacaktır. Sonuçta 11'e 11 oynayacağız."

    Fatih Terim: Emre Akbaba en az 2 ay yok
    Fatih Terim:
    1. 2.10.2018 20:34
    2. Güncelleme: 2.10.2018 21:11
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