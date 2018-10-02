İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

"Muhakkak ki önemli oyuncularımız yok. Emre sadece bu maç değil, minimum 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı. Eren'in MR'ında bir şey yok ama beyanı bizim için aslolandır. Ağrısı olduğunu söylüyor. Yarına kadar bekleyeceğiz."

"Buraya iyi oynamaya ve kazanmaya geldik. Bir bütün olarak oynamamız gerekiyor yarın. Çok iyi bir takımla oynuyoruz çünkü."

"Savunmada da hücumda da blok halinde olmalıyız. Çok ciddi bir rakibe karşı oluyoruz. Olmasa daha iyiydi ama bu eksikler, gedikler hep olacaktır. Sonuçta 11'e 11 oynayacağız."