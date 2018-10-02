Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Fatih Terim yarın oynayacakları Porto maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:
"Muhakkak ki önemli oyuncularımız yok. Emre sadece bu maç değil, minimum 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı. Eren'in MR'ında bir şey yok ama beyanı bizim için aslolandır. Ağrısı olduğunu söylüyor. Yarına kadar bekleyeceğiz."
"Buraya iyi oynamaya ve kazanmaya geldik. Bir bütün olarak oynamamız gerekiyor yarın. Çok iyi bir takımla oynuyoruz çünkü."
"Savunmada da hücumda da blok halinde olmalıyız. Çok ciddi bir rakibe karşı oluyoruz. Olmasa daha iyiydi ama bu eksikler, gedikler hep olacaktır. Sonuçta 11'e 11 oynayacağız."
- 2.10.2018 20:34
- Güncelleme: 2.10.2018 21:11
- Mustafa Denizli, Kasımpaşa ile ilk antrenmanına çıktı
- Eski Rumen futbolcu Adrian Mutu, Chelsea'ye 17 milyon avro tazminat ödeyecek
- Fatih Terim konuşuyor | CANLI
- Trabzonspor Basketbol Takımı ligden çekildi
- Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı: "Hiçbir zaman Türkiye'de bir kulüp, bu şekilde avukatlık olmamıştır"
-
Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
-
Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
-
Porto-Galatasaray maçının yayıncısı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
konyalı Sadece Bein Sports mu? Yoksa Bein Sports Haberde vericek mi?
Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.