Galatasaray, yarın Porto karşısında Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini arayacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 272 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 102 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.