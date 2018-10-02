Avrupa'da 100. galibiyet peşinde! – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    'da 100. galibiyet peşinde!

    Avrupa'da 100. galibiyet peşinde!

    , yarın karşısında kupalarındaki 100. galibiyetini arayacak.

    , yarın karşısında kupalarındaki 100. galibiyetini arayacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 272 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 102 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

    1. 2.10.2018
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