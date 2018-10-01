Zorlu görev Younes Belhanda’nın – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Zorlu görev ’nın

    Zorlu görev Younes Belhanda’nın
    G.Saray'da Porto maçı öncesi orta sahada sıkıntı var. Cezalı Ndiaye'ye sakatlanan Emre Akbaba da eklendi. , 'yı oynatacak. İmparator, tecrübeli ismin güçlü pres yönünden de faydalanmayı hesaplıyor.
    1. 1.10.2018
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