Yayın halen belirsiz – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    halen belirsiz

    Yayın halen belirsiz
    Herkes 'ın Porto ile oynayacağı karşılaşmayı bekliyor. Ancak saat 22.00'de başlayacak maçın hangi kanaldan yayınlanacağı halen belirsiz. beIN Sports'un anlaşması için görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.
    1. 1.10.2018
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