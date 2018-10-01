Serdar Aziz: "Deplasman fobimiz yok" – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    : "Deplasman fobimiz yok"

    <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a>: "Deplasman fobimiz yok"
    Cimbom'un stoperi , deplasman fobileri olduğu yönündeki söylemlere katılmadığını belirtti. Tecrübeli savunmacı "Evet istemediğimiz skorlar alıyoruz ama bunun fobiyle alakası yok. Çalışıyoruz ama olmuyor" diye konuştu.

    "HAYALİMİZ O KUPADA FİNAL"
    Serdar Aziz hem takım hem de camia olarak Şampiyonlar Ligi'ne ayrı bir önem verdiklerini söyledi. 27 yaşındaki stoper şöyle konuştu: "Fatih Hocamızın Şampiyonlar Ligi finali hatta şampiyonluğu hayali var. Biz de teknik direktörümüzün bu inancını paylaşıyoruz. Hepimizin Şampiyonlar Ligi finali hayali var"
    1. 1.10.2018
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