Serdar Aziz: "Deplasman fobimiz yok"
"HAYALİMİZ O KUPADA FİNAL"
Serdar Aziz hem takım hem de camia olarak Şampiyonlar Ligi'ne ayrı bir önem verdiklerini söyledi. 27 yaşındaki stoper şöyle konuştu: "Fatih Hocamızın Şampiyonlar Ligi finali hatta şampiyonluğu hayali var. Biz de teknik direktörümüzün bu inancını paylaşıyoruz. Hepimizin Şampiyonlar Ligi finali hayali var"
- 1.10.2018
-
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
-
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
-
Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
Serdar Aziz: "Deplasman fobimiz yok" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.