Porto ile ilk kez – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    ile ilk kez

    <a href="/index/porto?id=bb710ddb-fb8f-4826-8b30-8cc2d29bf13b" class="" rel="tag">Porto</a> ile ilk kez

    , 'nde deplasmanda maçıyla ikinci sınavına çıkacak.

    Sarı-kırmızılı takım, çarşamba akşamı Avrupa sahnesinde ile ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Öte yandan , Portekiz takımlarıyla 5. kez karşı karşıya gelecek.

    3 GALİBİYET ALABİLDİ
    , 'nde de deplasmanda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Cimbom, grup aşamasında oynadığı son 15 maçta 3 2 beraberlik alırken 10 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

    ALTIN EJDERHA TELLES
    Galatasaray'ın eski futbolcusu , her yıl yapılan 'Altın Ejderha Ödülleri' gecesinde yılın futbolcusu seçildi. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 14 asist, 3 gol ile oynadı ve bu performansı ile Portekiz Ligi'nde asist kralı oldu.
    1. 1.10.2018
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