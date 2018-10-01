Porto ile ilk kez
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto maçıyla ikinci sınavına çıkacak.
3 GALİBİYET ALABİLDİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de deplasmanda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Cimbom, grup aşamasında oynadığı son 15 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alırken 10 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
ALTIN EJDERHA TELLES
Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, her yıl yapılan 'Altın Ejderha Ödülleri' gecesinde yılın futbolcusu seçildi. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 14 asist, 3 gol ile oynadı ve bu performansı ile Portekiz Ligi'nde asist kralı oldu.
- 1.10.2018
-
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
-
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
-
Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
Porto ile ilk kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.