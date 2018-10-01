UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'ndaki ikinci maçında Porto ile karşı karşıya gelecek. Aslan ilk maçında Türk Telekom'da Rus temsilci Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etmişt. Porto ise gruptaki diğer takım olan Schalke ile berabere kalmıştı. Peki, Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dragao Stadyumu'nda 3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yaparken, Paul Tierney ile Andre Marriner ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak. Mücadelenin BeIN SPORTS Haber'den yayınlanması bekleniyor. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...