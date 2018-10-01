Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto ile karşı karşıya gelecek. Lokomotiv Moskova galibiyetiyle Devler Ligi perdesini açan sarı kırmızılılar, ikinci maçında da galibiyeti hedefliyor. Peki, Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'ndaki ikinci maçında Porto ile karşı karşıya gelecek. Aslan ilk maçında Türk Telekom'da Rus temsilci Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etmişt. Porto ise gruptaki diğer takım olan Schalke ile berabere kalmıştı. Peki, Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dragao Stadyumu'nda 3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yaparken, Paul Tierney ile Andre Marriner ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak. Mücadelenin BeIN SPORTS Haber'den yayınlanması bekleniyor. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
- 1.10.2018 14:15
- Güncelleme: 1.10.2018 14:16
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Harun Tekin'in Rize kabusu
Toplam 2
Yorum
fbli comolokko kameni bundan iyiydi adam şans verilmedi.volkan ya da berke acil geçsin,harun bu takımda gol yeme kralı olur. çok basit hatalar var.acil çık
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Toplam 6
Yorum
mehmet çelebi kasımpaşayı şampiyonluktan etti. Fenerbahçeli cocu yu ayırıp yerine getirecekler
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Başkan Erdoğan'dan EURO 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk
Toplam 6
Yorum
Mert iyi söylemiş avrupayı artık eskisi kadar önemsemiyorum canları cehenneme
Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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