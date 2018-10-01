Maicon formayı kaptı – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    formayı kaptı

    Maicon formayı kaptı
    maçının ardından formasını kaybeden , Terim'in gözüne girmeyi başardı. karşısındaki futbolu ve golüyle öne çıkan Brezilyalı futbolcu, Porto maçı öncesi de formasını garantiledi. Maicon eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıkacak.
    1. 1.10.2018
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