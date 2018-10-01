Galatasaray şampiyon – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    şampiyon

    Galatasaray şampiyon
    ZULA International Cup'ta 1907 Espor'u 3-1 mağlup eden Espor şampiyon oldu ve 35 bin dolarlık ödülü kazandı. Finali anlık olarak 10 bin kişi takip etti. İki gün süren kupanın 'da izlenme sayısı 500 bini geçti.
    1. 1.10.2018
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