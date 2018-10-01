Eren çalışıyor – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Eren çalışıyor

    Eren çalışıyor
    Cimbom'da BB maçında sakatlanan tedavisinin ardından düz koşulara başladı. Ağrıları olan tecrübeli golcünün Porto maçına kadar yetiştirilmesi bekleniyor. Eren Derdiyok da Devler Ligi'ndeki bu kritik maçta oynamak için fedakarlığa hazır.
    1. 1.10.2018
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