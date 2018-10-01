Emre Akbaba ameliyat oldu – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    ameliyat oldu

    <a href="/index/emre-akbaba?id=35025edd-dc02-4c04-9393-68803f25e180" class="" rel="tag">Emre Akbaba</a> ameliyat oldu
    Erzurumspor maçında sol ayak başparmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık oluşan dün sabah saatlerinde ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapılmıştır" ifadesi kullanılırken başarılı futbolcunun, ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi.
    1. 1.10.2018
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