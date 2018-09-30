Porto'da yılın futbolcusu Alex Telles seçildi
Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Alex Telles, kulübü Porto tarafından yılın futbolcusu seçildi.
2014 ile 2016 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex Telles'e şu an oynadığı Portekiz temsilcisi Porto tarafından onure edildi. Telles, Porto her yıl yapılan 'Altın Ejderha Ödülleri' gecesinde yılın futbolcusu seçildi. Ödül ile ilgili konuşan başarılı sol bek, "Şu an duyduğum mutluluğumu tarif etmek zor. Bu ödül aynı zamanda takım arkadaşlarıma ait. Bu ödül yaptığımız çalışmaların bir sembolü" şeklinde konuştu. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon toplam 45 resmi maçta görev aldı ve 14 asist, 3 gol ile oynadı. Yıldız bu futbolcu, bu performansı ile geçen sezon Portekiz Ligi'nde asist kralı oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer Porto, çarşamba günü Portekiz'de karşı karşıya gelecek.
- 30.9.2018 12:52
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Maç sonucu | Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa | ÖZET
Toplam 8
Yorum
hasan tekin ünal hocam çift forvetle devam.bu arada sosanın kulağı çekilmeli
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Fenerbahçe'de Cocu üçlük istedi
Toplam 4
Yorum
Master Bu akşam ki maçta Fenerden önce Rize sporun ne yapacağı önemli ben Okan hocanın yerinde olsam baskılı başlayıp ilk yarıyı önde bitiririm
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Feghouli’den teşekkür geldi
Toplam 1
Yorum
murat canla başla oynayana canımız feda.. ayrıca senin kapasiten bu değil
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