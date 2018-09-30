İmparator’dan Maicon’a tebrik – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    İmparator’dan Maicon’a tebrik

    İmparator’dan Maicon’a tebrik

    'ın BB Erzurumspor'u 1-0 yendiği maçta tek golü kaydetmişti.

    'ın BB Erzurumspor'u 1-0 yendiği maçta tek golü kaydetmişti. Yedek kaldığında dahi aynı hırsla çalışan Brezilyalı stoper 'den de tebriği aldı. maçındaki performansı nedeniyle deneyimli çalıştırıcı Maicon'u övdü. Maçta 1 gol attı, 1 şutu direkte patladı.

    1. 30.9.2018
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