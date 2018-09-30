Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, idmanın, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcular ile giymeyenlerin farklı nabız aralıklarındaki aerobik koşusuyla başladığı bildirildi.

İlk grupta yer alan oyuncuların soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladığı, ikinci gruptaki futbolcuların ise dar alanda dayanıklılık çalışması yaptığı kaydedildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, sakatlığı bulunan Selçuk İnan'ın tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha çalışmasına başladığı belirtildi. Eren Derdiyok'un ise tedavisinin ardından koşulara başladığı vurgulandı.

Galatasaray, Porto karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.