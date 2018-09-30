Galatasaray'da Porto maçı hazırlıkları – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    'da Porto maçı hazırlıkları

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Porto maçı hazırlıkları

    Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Porto ile çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, idmanın, 'in 7. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcular ile giymeyenlerin farklı nabız aralıklarındaki aerobik koşusuyla başladığı bildirildi.

    İlk grupta yer alan oyuncuların soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladığı, ikinci gruptaki futbolcuların ise dar alanda dayanıklılık çalışması yaptığı kaydedildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

    Açıklamada, sakatlığı bulunan 'ın tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha çalışmasına başladığı belirtildi. 'un ise tedavisinin ardından koşulara başladığı vurgulandı.

    , Porto karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

    1. 30.9.2018 14:18
    2. Güncelleme: 30.9.2018 14:22
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