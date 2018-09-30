Galatasaray'da Porto maçı hazırlıkları
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Porto ile çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, idmanın, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen futbolcular ile giymeyenlerin farklı nabız aralıklarındaki aerobik koşusuyla başladığı bildirildi.
İlk grupta yer alan oyuncuların soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladığı, ikinci gruptaki futbolcuların ise dar alanda dayanıklılık çalışması yaptığı kaydedildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.
Açıklamada, sakatlığı bulunan Selçuk İnan'ın tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha çalışmasına başladığı belirtildi. Eren Derdiyok'un ise tedavisinin ardından koşulara başladığı vurgulandı.
Galatasaray, Porto karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 30.9.2018 14:18
- Güncelleme: 30.9.2018 14:22
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Maç sonucu | Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa | ÖZET
Toplam 8
Yorum
hasan tekin ünal hocam çift forvetle devam.bu arada sosanın kulağı çekilmeli
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Fenerbahçe'de Cocu üçlük istedi
Toplam 4
Yorum
Master Bu akşam ki maçta Fenerden önce Rize sporun ne yapacağı önemli ben Okan hocanın yerinde olsam baskılı başlayıp ilk yarıyı önde bitiririm
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Feghouli’den teşekkür geldi
Toplam 1
Yorum
murat canla başla oynayana canımız feda.. ayrıca senin kapasiten bu değil
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