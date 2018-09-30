Feghouli’den teşekkür geldi
Galatasaray'da bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Feghouli, BB Erzurum maçında 82 dakika sahada kaldı.
Galatasaray'da bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Feghouli, BB Erzurum maçında 82 dakika sahada kaldı. Cezayirli yıldız maç sonu taraftara teşekkür etti. Feghouli "Oluşturdukları atmosfer ve verdikleri motivasyon için taraftarımıza teşekkürler. Galatasaray formasnı taşımak bir şereftir" ifadesini kullandı.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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