Feghouli’den teşekkür geldi – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    ’den teşekkür geldi

    <a href="/index/feghouli?id=41186563-150a-4d4a-8f24-ca467b1fb7bd" class="" rel="tag">Feghouli</a>’den teşekkür geldi

    'da bu sezon ilk kez 11'de şans bulan , BB maçında 82 dakika sahada kaldı.

    'da bu sezon ilk kez 11'de şans bulan , BB maçında 82 dakika sahada kaldı. Cezayirli yıldız maç sonu taraftara teşekkür etti. "Oluşturdukları atmosfer ve verdikleri motivasyon için taraftarımıza teşekkürler. formasnı taşımak bir şereftir" ifadesini kullandı.

    1. 30.9.2018
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