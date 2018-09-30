Akbaba şoku: 1.5 ay yok – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Akbaba şoku: 1.5 ay yok

    Akbaba şoku: 1.5 ay yok

    Erzurumspor maçında sakatlanan Emre’nin tarak kemiğinde ileri derecede ezilme ve kırık tespit edildi. Bu sabah ameliyat olacak

    'ın orta saha oyuncusu Emre Akbaba, BB Erzurumspor maçının 35. dakikasında sakatlanıp kenara gelmişti. 3 dakika sonra sonra kendini deneyen 25 yaşındaki futbolcu 38'de kenara gelmişti. Dün MR'a giren Emre Akbaba'dan kötü haber geldi. Resmi siteden yapılan açıklamada "Emre Akbaba aldığı darbe sonrası sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derecede ezilme ve eklem içi kırık tespit edilmiştir" denildi. Emre bugün ameliyat olacak. En az 1.5 ay oynamayacak olan 25 yaşındaki yıldız, F.Bahçe derbisini kaçıracak.

    MUSLERA MÜJDESİ
    Erzurumspor maçında sakatlanan isimlerden biri de olmuştu. Uruguaylı eldiven karşılaşma sırasında bir süre yerde oturmuştu. Ardından maça devam etmişti. Yapılan kontrollerde Muslera'da bir sıkıntı görülmedi. 32 yaşındaki kaleci, Porto deplasmanında yine kalede olacak. İmparator, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik deplasmanda Muslera'nın tecrübesine güveniyor.

    1. 30.9.2018
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