Abou kapattı!
Cimbom'un rakibi Porto da sakatlıklar sebebiyle dertli. Geçen hafta Brahimi sakatlığı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Cimbom'un rakibi Porto da sakatlıklar sebebiyle dertli. Geçen hafta Brahimi sakatlığı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalmıştı. Porto'nun Tondela'yı 1-0 yendiği maçta sağ bek Maxi Pereira ve Vincent Aboubakar sakatlanıp oyunu terk etmek zorunda kaldı. Porto'nun hocası Sergio Conceiçao "Aboubakar'ın durumu iyi değil" demişti. Kulüp açıkladı: "Ameliyat olacak, 6 ay yok"
- 30.9.2018
-
Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
-
Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
-
Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
Abou kapattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.