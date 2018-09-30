Abou kapattı! – Fotomaç – 30 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Abou kapattı!

    Abou kapattı!

    'un rakibi da sakatlıklar sebebiyle dertli. Geçen hafta Brahimi sakatlığı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalmıştı.

    'un rakibi da sakatlıklar sebebiyle dertli. Geçen hafta Brahimi sakatlığı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalmıştı. Porto'nun Tondela'yı 1-0 yendiği maçta sağ bek ve Vincent Aboubakar sakatlanıp oyunu terk etmek zorunda kaldı. Porto'nun hocası Sergio Conceiçao "Aboubakar'ın durumu iyi değil" demişti. Kulüp açıkladı: "Ameliyat olacak, 6 ay yok"

    1. 30.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abou kapattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN