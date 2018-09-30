Abou kapattı!

Cimbom'un rakibi Porto da sakatlıklar sebebiyle dertli. Geçen hafta Brahimi sakatlığı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalmıştı. Porto'nun Tondela'yı 1-0 yendiği maçta sağ bek Maxi Pereira ve Vincent Aboubakar sakatlanıp oyunu terk etmek zorunda kaldı. Porto'nun hocası Sergio Conceiçao "Aboubakar'ın durumu iyi değil" demişti. Kulüp açıkladı: "Ameliyat olacak, 6 ay yok"