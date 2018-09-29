Sehic’ten 6 kurtarış
Büyükşehir Erzurumspor'un kalecisi İbrahim Sehic, yaptığı kritik kurtarışlarla Galatasaray'ı sıkıntıya soktu.
Büyükşehir Erzurumspor'un kalecisi İbrahim Sehic, yaptığı kritik kurtarışlarla Galatasaray'ı sıkıntıya soktu. Bosnalı file bekçisi kalesini tutan 7 şutta sadece 1 kez geçit verirken, çabası puan almaya yetmedi.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Sehic’ten 6 kurtarış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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