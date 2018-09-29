Sehic’ten 6 kurtarış – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Sehic’ten 6 kurtarış

    Sehic’ten 6 kurtarış

    'un kalecisi , yaptığı kritik kurtarışlarla 'ı sıkıntıya soktu.

    'un kalecisi , yaptığı kritik kurtarışlarla 'ı sıkıntıya soktu. Bosnalı file bekçisi kalesini tutan 7 şutta sadece 1 kez geçit verirken, çabası puan almaya yetmedi.

    1. 29.9.2018
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