Sehic’ten 6 kurtarış

Büyükşehir Erzurumspor'un kalecisi İbrahim Sehic, yaptığı kritik kurtarışlarla Galatasaray'ı sıkıntıya soktu. Bosnalı file bekçisi kalesini tutan 7 şutta sadece 1 kez geçit verirken, çabası puan almaya yetmedi.