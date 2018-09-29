Rodrigues çok kaçırdı

Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues, rakip defansı yine en çok zorlayan isimdi. Ancak Hollandalı oyuncu girdiği müsait pozisyonlarda son vuruşu iyi yapamayınca, gol atamadı. Üst üste ikinci haftayı boş geçen Rodrigues, 6 ikili mücadele kazanırken, yüzde 86.7 pas isabet oranıyla da katkı sağladı.