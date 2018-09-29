Rodrigues çok kaçırdı
Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues, rakip defansı yine en çok zorlayan isimdi.
Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues, rakip defansı yine en çok zorlayan isimdi. Ancak Hollandalı oyuncu girdiği müsait pozisyonlarda son vuruşu iyi yapamayınca, gol atamadı. Üst üste ikinci haftayı boş geçen Rodrigues, 6 ikili mücadele kazanırken, yüzde 86.7 pas isabet oranıyla da katkı sağladı.
- 29.9.2018
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Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Toplam 21
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turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
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Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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