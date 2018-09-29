Rodrigues çok kaçırdı – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Rodrigues çok kaçırdı

    Rodrigues çok kaçırdı

    'ın yıldızı , rakip defansı yine en çok zorlayan isimdi.

    'ın yıldızı , rakip defansı yine en çok zorlayan isimdi. Ancak Hollandalı oyuncu girdiği müsait pozisyonlarda son vuruşu iyi yapamayınca, gol atamadı. Üst üste ikinci haftayı boş geçen Rodrigues, 6 ikili mücadele kazanırken, yüzde 86.7 pas isabet oranıyla da katkı sağladı.

    1. 29.9.2018
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